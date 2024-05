Musikerduo Cat & Mauss Geschichten aus der Wüste und dem Ozean

Info

Album Am Freitag, 17. Mai ist „Tales from the Desert, Tales from the Sea“, das Debüt-Album von „Cat & Mauss“ überall erhältlich, wo es Musik zu kaufen gibt.

Konzert Romana Lezaic-Mauss und Torsten Mauss spielen am Samstag, 18. Mai um 20 Uhr im „Franticworld Tapes & Concerts“ in der Birkenstraße 71 in Düsseldorf ihr offizielles Releasekonzert.