Konzert in der Tonhalle Till Brönner stimmt mit Samba-Rhythmen auf Weihnachten ein

Und dann kam der Moment, in dem sich Till Brönner an seine Kindheit erinnerte. An die Disney-Filme, die er geliebt hat und bis heute noch gerne anschaut. Denn der Jazzer in ihm begeistert sich vor allem für die Musik darin. Jazz war bei Disney ebenso oft zu hören, wie in der „Muppet Show“ und damit wäre der Bogen geschlagen zum grünen Gaststar, der es sich auf Till Brönners linkem Arm bequem machte, um mit ihm „Being Green“ anzustimmen. Wobei der Musiker lässig mit der rechten Hand Trompete spielte, bevor er den Song augenzwinkernd mit dem Satz beendete: „Es ist schön grün zu sein, außer man ist Wirtschaftsminister in Deutschland.“