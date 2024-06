Vor "Rock am Ring" Das war das Konzert der Broilers in Düsseldorf

Im Grunde geht es den Fans bei diesen Konzerten so: Sie stehen jubelnd am Hafen und winken dem Schiff hinterher, mit dem fünf Pioniere auf große Fahrt gehen, um ein neues Eldorado zu entdecken. Die beiden exklusiven Shows im proppevollen Düsseldorfer Stahlwerk sind nämlich nicht nur die Partys zum 30. Geburtstag der Broilers. Sondern auch Aufwärm-Einheit und Trainingslager vor den Mega-Konzerten am Wochenende bei Rock im Park und Rock am Ring. Die Band will zuhause volltanken und vorglühen, bevor sie mit durchgedrücktem Gaspedal in die Welt brettert. Kontrolliertes Vorbeben.