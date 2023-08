Probenstart für Musical im Düsseldorfer Capitol Das Abenteuer mit Pur beginnt

Bei Johann Zumbült ist es „Prinzessin“, wobei auch „Allein vor dem Spiegel“ zu seinen Favoriten zähle. In seiner Rolle erkenne er sich selbst wieder: „Alex ist zwar acht Jahre jünger als ich, aber er ist auch jemand, der ein sehr klares Ziel hat.“ An seine eigenen Krisen im Alter von 18 Jahren könne er sich noch erinnern. Auch Soyka und Poels können sich mit ihrer Rolle identifizieren, auch wenn sie keine pubertierenden Kinder oder Enkelkinder haben. Karl sei ein Draufgänger, ein Motorradfahrer, ein Freund von Bier, Pommes und Currywurst, so Poels. Zugleich habe er aber auch seine andere Seite, es gehe auch um Verlust und Einsamkeit. Petra wiederum stehe mitten im Leben, so Soyka, und müsse Situationen bewältigen, was sie manchmal verzweifelt, aber auch mit viel Humor tue.