Konzertabsage in Düsseldorf : Schnelltest negativ, PCR-Test positiv – Mozart fällt aus

Düsseldorf In der Düsseldorfer Maxkirche müssen zwei Konzerte mit Mozarts „Requiem“ abgesagt werden. Eine Sängerin war positiv auf das Coronavirus getestet werden. Die Absage des Chorleiters ist bewegend.

Es sollten zwei Konzerte für die Opfer der Pandemie werden, nun sind sie selbst zum Opfer der Pandemie geworden. Mit Solisten, Chor und Orchester wollte Markus Belmann, Kantor der Maxkirche in Düsseldorf , zwei Mal das „Requiem“ von Mozart aufführen (am 20. und 21. November), doch nach der Chorprobe vom Montag habe eine Chorsängerin am Dienstag eindeutige Symptome gezeigt, wurde dann am Mittwoch per PCR-Test als positiv getestet. Belmann und sein Chor entschlossen sich deshalb, die Konzerte sicherheitshalber abzusagen.

Belmann hat die Bredouille in Worte gefasst: „Wir planten zwei Gedenkkonzerte für die Opfer der Pandemie (und damit meinten wir nicht allein die Verstorbenen), probten Mozarts ,Requiem‘, stellten eine Finanzierung auf die Beine, engagierten Musikerinnen und Musiker, kurbelten die Öffentlichkeitsarbeit an. Wir probten unter 2G-Bedingungen, in kleinen Besetzungen, verschärften später freiwillig die Bedingungen in 2G+. Wir hatten in der vorletzten Probe einen überzeugenden musikalischen Stand erreicht. Am Abend vor der Generalprobe dann der positive PCR-Test einer Sängerin.“