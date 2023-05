Hartmut Engler im Capitol Letztes Vorsingen für Pur-Musical „Abenteuerland“

Backstage im Capitol: Viele wollen mit auf diese Reise. Junge Frauen, junge Männer, reife Männer, mittelalte und noch ältere Frauen. Sie alle sitzen und stehen im Korridor des Theaters. Eigentlich sehen sie sehr normal aus: Jeans, T-Shirt, Jogginghose. Nicht wie Menschen, die im Rampenlicht stehen und vor mehr als 1000 Leuten singen wollen. Eine Musical-Darstellerin liegt in einer Nische auf dem Boden und dehnt sich. Anspannung liegt in der Luft. Es ist der letzte Tag des Castings für das Pur-Musical „Abenteuerland“. Ab Oktober gehen die Zuschauer mit auf die Reise, die im Capitol-Theater an der Erkrather Straße beginnt und mindestens bis Ende März dort eine feste Start- und Landebahn haben wird.