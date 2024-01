Düsseldorfer Künstlerin Antonia Beeskow Von Klängen, die Geschichten erzählen

Bereits in ihrem ersten Semester in Gießen kam sie in Berührung mit dem, was für ihre weitere Karriere entscheidend werden sollte: Töne und Klänge. Bis heute beschäftigt sich Beeskow in ihrem Schaffen mit Klangkunst. Was in den Augen vieler wie ein Nischenthema erscheint, wird nach Einschätzung der Künstlerin immer wichtiger. Es seien die Geräusche der Natur und des Alltags, zum Beispiel das Rauschen eines Gewässers oder das Rattern der Rolltreppen in der U-Bahn, die Hörerinnen und Hörer an etwas erinnerten. Daher gehe es bei ihrer Kunst nicht nur um Musik, sondern auch um Klänge, die etwas erzählen könnten.