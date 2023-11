„Ne echte Type“ Hendrik Wüst ehrt Helge Schneider mit NRW-Kunstpreis

Helge Schneider ist am Montagabend in Düsseldorf mit dem Kunstpreis Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio ehrte Ministerpräsident Hendrik Wüst den 68-Jährigen als jemanden, der nicht in Grenzen von Genres denke. „Ein Gesamtkunstwerk oder wie man in Nordrhein-Westfalen sagt: Ne echte Type“, so Wüst. Mit dem Preis, der mit 25.000 Euro dotiert ist, werden Persönlichkeiten und ihre künstlerische Arbeit ausgezeichnet.