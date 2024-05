„Radical Optimism“ Dua Lipa malt die Gegenwart bunt an

Das ist eine gute Gelegenheit, sich bei Dua Lipa zu bedanken: In der ungewissen Gegenwart der Pandemie versüßte sie mit ihrem gut gelaunten und lebensbejahenden Album „Future Nostalgia“ den Lockdown. Sie hängte eine Discokugel vor die eingedunkelte Sonne, sie verwandelte Küchen und Wohnzimmer in Dancefloors, und statt ans Händewaschen zu denken, schnippte man unwillkürlich mit den Fingern: „Lights out, follow the noise / Baby, keep on dancing like you ain't got a choice.“