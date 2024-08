Newsletter „Service95“ Dua Lipa schickt jede Woche eine neue Postkarte

Seit Februar 2022 sendet die 28-Jährige, die man vor allem als Sängerin von Hits wie „Don’t Start Now“ und „Houdini“ kennt, ihren Newsletter aus. Er ist Teil ihrer Plattform „Service95“, auf der sie Listen mit Lieblingsmusik und Restaurant-Tipps für Städtereisen mit Essays über Feminismus, Interviews mit prominenten Kolleginnen und Literaturempfehlungen mischt. Höhepunkt der aktuellen Ausgabe ist ein Gastbeitrag von Patti Smith, in dem die 77-Jährige in ihrem typischen Sound vom Beginn ihrer Freundschaft zum Künstler Robert Mappelthorpe erzählt. Der Text fängt großartig an: „A girl meets a boy and feels an alchemical connection, yet cannot guess what he is thinking.“