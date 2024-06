„DSDS“-Juror Dieter Bohlen ist kein Ballermann-Freund

Natürlich kommt im Sommer bei Dieter Bohlen auch die Arbeit nicht zu kurz: Er habe gerade eine DSDS-Staffel „abgedreht, die im September und Oktober ausgestrahlt wird“. „Das Geheimnis meines Erfolgs ist einfach: Fleißiger zu sein als alle anderen“, sagte er dem „Mallorca Magazin“. „Ich laufe die Extra-Meile in meinem Business, arbeite teilweise auch an Wochenenden. In der Anfangszeit saß ich mit meinem Keyboarder an Weihnachten im Studio, und wir beide hatten nicht einmal Geschenke für unsere Liebsten.“