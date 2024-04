40 Jahre „Dr. Mabuse“ Der Welthit aus Düsseldorf

Ralf Dörper hatte bereits bei Die Krupps gespielt und Solosachen veröffentlicht, und er war in Gesprächen mit einem neuen Plattenlabel in England. Dessen Chefs, der frühere Journalist Paul Morley und der Produzent Trevor Horn, der mit seiner Band Buggles „Video Killed The Radio Star“ herausgebracht und „The Look Of Love“ von ABC eingerichtet hatte, mochten Kraftwerk und Düsseldorf. Und sie hatten ein Demotape in die Finger bekommen, für das Dörper mit seinem Kompagnon Andreas Thein undergroundige Maschinenmusik produziert hatte. Die Idee war, dass Susanne Freytag und ihre Freundin Claudia Brücken, die Dörper aus dem Ratinger Hof kannte, darauf singen. Das „Abba-Image forcieren“ lautete die Devise. Mit Michael Mertens würde man den Sound nun anreichern, symphonischer und mysteriöser werden lassen können. Allerdings hatte er laut Eigenauskunft seit 1972 von Pop nicht mehr viel mitbekommen. Dörper gab ihm einen Crashkurs am Beispiel der wichtigsten Single des Augenblicks: „Let Me Go“ von Heaven 17. „Orientier dich mal in diese Richtung.“