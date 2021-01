Schottische Musikerin : DJane Sophie stürzt in Athen in den Tod

DJane Sophie stürzt in Athen in den Tod

London/Athen Entsetzen und Trauer in der Musikwelt: Die schottische Musikproduzentin und DJane Sophie ist nach einem Unfall in Griechenland gestorben.

Die 34-jährige Künstlerin, die unter anderem mit Pop-Größe Madonna und Sängerin Charli XCX zusammengearbeitet hatte, sei in der Nacht nach draußen geklettert, um sich den Vollmond anzuschauen, und in die Tiefe gestürzt, teilte ihr Plattenlabel Transgressive am Samstag mit.

Die in Glasgow geborene Sophie Xeon fing 2013 an, Musik zu machen. Ihr Debütalbum „Oil of Every Pearl’s Un-Insides“ (2018) wurde für einen Grammy nominiert. Kolleginnen würdigten Sophie als Musikpionierin. Sie sei eine „herausragende Produzentin und Visionärin“ gewesen, erklärte die französische Sängerin und Songwriterin Christine and the Queens.