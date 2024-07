Deutsche Techno-Legende DJ Tomcraft mit 49 Jahren gestorben

Bekanntheit erlangte er als DJ Tomcraft bereits in den 1990er-Jahren. Seine erste Platte „This is No House“ veröffentlichte er im Jahr 1995. Kurz darauf schaffte er es im Jahr 2002 mit dem Song „Loneliness“ an die Spitze der britischen Charts. Seither hat er bis 2013 fünf Alben veröffentlicht und legte regelmäßig auf Großveranstaltungen wie der Loveparade oder Festivals wie dem Parookaville auf.