Pop-Titan geht auf letzte Tournee So fulminant startet Bohlen seine Comeback-Tour in Berlin

Berlin · Noch am Vorabend stand der Pop-Titan beim Finale von „DSDSD“ in Köln auf der Bühne. Am Sonntagabend dann wurde Dieter Bohlen zum Auftakt seiner Comeback-Tour von seinen Fans in der Berliner Max-Schmeling-Halle gefeiert.

16.04.2023, 21:32 Uhr

10 Bilder So dreht Dieter Bohlen beim Comeback-Konzert in Berlin auf 10 Bilder Foto: dpa/Christoph Soeder

Der Sänger, Produzent und Juror der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekam am Sonntagabend reichlich Applaus, es wurde geschunkelt. Es soll die letzte Tour sein, die Bohlen mit seiner siebenköpfigen Band bestreitet, wie er vor dem ersten Auftritt ankündigte. Und er machte es spannend im Vorfeld: „Wenn Tausende von Menschen Dich Deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch nochmal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben“, sagte Bohlen via Pressemitteilung. Und weiter hieß es: „Neben meinen Nummer-eins-Hits zum Mitsingen und ganz persönlichen, noch unbekannten Anekdoten aus der Unterhaltungsbranche werde ich einen besonderen Gast mitbringen“, machte es Bohlen spannend. Es war Sem Eisinger, den Bohlen auf der Bühne begrüßte. Der 29-Jährige hatte am Samstag „DSDS“ gewonnen. Dabei hatte Bohlen mit Blick auf Eisingers musikalische Leistung gesagt: „Der singt mich ja durch die Wand.“

(felt/dpa)