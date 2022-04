Der nächste große Stern am Musikerhimmel ist Pianisten Vladimir Horowitz. Mit 25 gewonnenen Grammys teilt er sich mit Größen der Musikbranche wie John Williams und Chick Korea den fünften Platz. Horowitz war ein russischer Pianist und nahm 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft an und gilt als einer der berühmtesten Klaviervirtuosen des 20. Jahrhunderts. Der in der russischen Ukraine geborene Pianist erhielt bereits mit sechs Jahren Klavierunterricht und studierte am Kiewer Konservatorium Klavier und Komposition. Ab 1921 arbeitete er als Pianist in Russland und gehörte in seinen jungen Jahren bereits zu den meistversprechenden jungen Pianisten. Sein Debüt in Deutschland gab er 1925 in Berlin als Solist im 1. Klavierkonzert von Tschaikowski mit dem Berliner Symphonie-Orchester. Der Star-Pianist feierte während seiner Karriere große künstlerische Erfolge, zog sich aber krankheitsbedingt 1953 zurück. 1965 kehrte er in die Öffentlichkeit zurück und setzte seine Erfolgsserie fort. Der Pianist starb 1989 in New York City.

Das am 12. Mai 1986 aufgenommene Bild in Hamburg zeigt den Pianisten Vladimir Horowitz, der von Bürgermeister Klaus von Dohnanyi den Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern überreicht bekommt.