Preis-Gala am 28. August : Diese drei Rap-Stars sind Gastgeber bei den „MTV Video Music Awards“

Zuvor war schon bekannt geworden, dass Nicki Minaj mit dem Ehrenpreis „Michael Jackson Video Vanguard Award" ausgezeichnet wird.

Drei Rap-Stars werden bei der diesjährigen Verleihung der MTV Video Music Awards als Gastgeber auf der Bühne stehen. Neben Nicki Minaj (39) geben LL Cool J (54) und Jack Harlow (24) bei der Preis-Gala am 28. August in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) den Ton an, teilte der US-Musiksender MTV am Donnerstag (Ortszeit) mit. Im vorigen Jahr hatte Rapperin Doja Cat die Show alleine moderiert.