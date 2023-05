Campino vor „Rock am Ring“ „Ich finde manche Maßnahme gegen die Letzte Generation deutlich übertrieben“

Campino ist guter Dinge. Eben hat er sein Lauftraining im Fortuna-Stadion beendet, nun sitzt er mit einem Kaffee vor dem Büro seiner Plattenfirma JKP im Düsseldorfer Stadtteil Flingern in der Sonne. „Ich bin voll da“, sagt der 60-Jährige mit Blick auf die Auftritte bei „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ am Wochenende. Er erzählt vom Konzert im „Paradiso“ in Amsterdam, das die Toten Hosen soeben gegeben haben. Die Stimmung sei so gut gewesen, dass die Band eine Coverversion des Songs „Man In The Box“ von der britischen Punkrock-Band V2 gespielt habe. 1978 sei das Stück erschienen, sagt Campino, aber man hätte die Single in Deutschland einfach nicht bekommen. Er sei dann im Jahr darauf mit dem heutigen Hosen-Bassisten Andi Meurer nach England gefahren. Vor einem Plattenladen standen zwei Kisten mit billigen Schallplatten. „Du die rechte, ich die linke“, habe er er zu Andi gesagt. „Das gibt’s nicht, die V2!“, habe Andi irgendwann gerufen und mit der Platte gewinkt. „Das tat echt weh.“ Allerdings, große Freundschaftsgeste: „Vier, fünf Jahre danach hat Andi mir die Platte zum Geburtstag geschenkt.“