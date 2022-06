Konzert am Wochenende : Die Toten Hosen zeigen ihre schönsten Momente aus Düsseldorf

Konzert am Wochenende

Düsseldorf Campino feierte seinen 60. und Die Toten Hosen den 40. Geburtstag: Beim Doppel-Heimspiel vor 84.000 Zuschauern ließen es die Düsseldorfer Punkrocker krachen. Nun sorgt ein Video mit den schönsten Momenten bei den Fans für Gänsehaut.

An zwei Abenden in der mit jeweils 42 000 Zuschauern ausverkauften Merkur-Spiel-Arena wurde nicht nur das 40. Band-Jubiläum, sondern auch Campinos 60. Geburtstag exzessiv gefeiert. Ein Gänsehaut-Video, das die „Jungs von der Feuerwache“ nun auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht haben, zeigt, wie ihr Einsatz auf dem Konzert in Düsseldorf auf der Bühne und im Backstage-Bereich ablief.