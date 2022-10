So war das erste Konzert : Die Toten Hosen mit einem Heimspiel in Buenos Aires

Bereits 2017 waren die Toten Hosen in Buenos Aires und feierten dort 25 Jahre Jubiläum. Foto: Georg Ismar / dpa

Buenos Aires Die Toten Hosen haben am Freitagabend ihr erstes von drei Konzerten in Argentinien gespielt. Vor 30 Jahren waren sie das erste Mal dort und nun feiern sie das Jubiläum mit drei großen Auftritten in Buenos Aires. Die Fans waren sichtlich begeistert.

Die Toten Hosen haben es wieder getan. Und das schon sehr oft seit dem ersten Mal am 11. September 1992: Sie sind wieder einmal in Buenos Aires aufgetreten. Am Freitagabend hatte die Düsseldorfer Band ihren ersten von drei Auftritten unter dem Motto „Aprendiendo Argentino, Lección 30“ („Argentinisch lernen, Lektion 30“) und feierten gemeinsam 30 Jahre Liebesbeziehung. Seit 1992 fahren Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Vom immer wieder in die argentinische Metropole und haben sich dort eine zweite Heimat aufgebaut. Es war der „Beginn einer großen Liebe zwischen einer Band aus Düsseldorf und den Fans aus Südamerika“, schreiben sie auf der eigenen Webseite.

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichten die Fünf während des Konzertes ein Video mit dem Titel „From Buenos Aires with love“, unter dem Fans Dutzende Kommentare voller Freude, Dankbarkeit und Liebe geteilt haben. Frontsänger Campino filmt die singende und kreischende Meute hinter sich im Estadio Obras und schreit „This is Buenos Aires. Come on“. Die Menge jubelt, springt und singt, was das Zeug hält.

Die Fans haben offensichtlich Spaß und das spiegelt sich auch in den Kommentaren unter dem Post wider. „Gracias por tanto!!! Son lo más como se los extrañaba!!! (Vielen Dank dafür!!! Ihr seid die Besten, ihr wurdet vermisst“), heißt es dort oder „GRACIAS TOTALES!!! Cada día los admiro más! (VIELEN DANK!!! Ich bewundere sie jeden Tag mehr!).

(boot)