2. Tage wie Diese (2012)

Mit dem Album „Ballast der Republik“ feiern Die Toten Hosen ihren 30. Geburtstag. „Tage wie diese“ sollte damit eines ihrer erfolgreichsten Lieder werden.

Ganze 85 Wochen hielt sich die Single in den deutschen Charts, lange stand er auf Platz 1. Auch in Österreich und der Schweiz konnte sich die Single weit über ein Jahr hinaus in den Hitparaden behaupten. Dabei erhielt die Band drei Mal Platin in Deutschland, ein Mal Platin in Österreich sowie zwei Mal Platin in der Schweiz. Der Song wurde als „Hit des Jahres 2012“ beim Echo 2013 ausgezeichnet, außerdem fuhr er den Deutschen Musikpreis 2013 als „Erfolgreichstes Werk“ ein.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wählte „Tage wie diese“ zum „beliebtesten Song zum Einstimmen auf die Spiele zur Europameisterschaft 2012“.