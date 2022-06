Zu Besuch im Allerheiligsten von Campino und Co.: In einem kleinen Raum in Düsseldorf-Flingern proben die Toten Hosen für die Stadion-Tournee. Unser Redakteur Philipp Holstein und unser Fotograf Andreas Krebs haben die Band besucht. Den Erfahrungsbericht lesen Sie hier.

Hier im Bild: Campino, Kuddel und Andi bei der Probe.