Finale in der Eifel So fulminant war der Auftritt der Toten Hosen bei Rock am Ring

Warum die Toten Hosen immer wieder als Headliner für Rock am Ring verpflichtet werden, beweisen sie eindrucksvoll am späten Sonntagabend: Zehntausende Fans stehen vor der Bühne, lassen sich von Sänger Campino dirigieren und haben die Zeit ihres Lebens. Die Hosen sind live ein echtes Brett – und ein würdiger Abschluss für Rock am Ring 2023.