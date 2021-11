Das New Yorker Attacca-Quartett : Bußübung und Freudenfest

Das Attacca-Quartett aus New York. Foto: David Goddard

Das Attacca-Quartett aus New York zählt zu den innovativsten Streichquartetten der Welt. Jetzt bieten sie auf CD eine aufregende Mischung aus Moderne und Renaissance.

Klassikfreunde, die für die höchsten Verfeinerungen empfänglich waren, gehen gern in ein Konzert mit einem Streichquartett. Im ersten Teil gibt es dann immer Werke von Mozart und Debussy, nach der Pause erklingt Beethoven. Natürlich spielt man auch Brahms und Smetana, Haydn und Schumann, Schostakowitsch und Janácek, doch der historische Raum, den die vier Musikerinnen und Musiker eines Quartetts mit ihren Streichinstrumenten durchmessen, ist in der Regel eng. Man spielt auf Sicht. Nur ganz selten legen Quartette die Meisterwerke von Bartók, Webern oder Ligeti auf die Pulte.

Diese kammermusikalische Überschaubarkeit hat sich ein bisschen geändert. Die Streichquartette sind mutiger geworden, zugleich gibt es spannendes Repertoire aus der Moderne, etwa von Steve Reich oder Philip Glass. Andere Ensembles begeben sich in unerforschte Räume, zu ihnen zählt das Attacca-Quartett. Bei Sony Music haben die aus New York stammenden Musiker, die bereits mit einem Grammy ausgezeichnet wurden, jetzt ihre neue CD „Of All Joys“ vorgelegt – und die bindet zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört, aber bestens zusammenpasst.

Das beginnt mit „Summa“ des 1935 geborenen Esten Arvo Pärt, springt zurück zum italienischen Renaissance-Komponisten Luca Marenzio, verweilt in dieser Zeit, reist allerdings zu John Dowland und Orlando Gibbons nach England. Dann wieder Moderne: das 3. Streichquartett „Mishima“ von Philip Glass (1937 geboren). Danach erneut zurück in alte Zeiten zu Gregorio Allegri (und seinem weltberühmten „Miserere“), John Bennet und Jacobus Clemens non Papa. Das Programm rundet sich wieder mit Arvo Pärt und „Fratres“, dieser mystischen Bußübung.