Abschiedskonzert der Youtube-Stars : 7500 Fans verabschieden Die Lochis in Dortmund

7500 Fans verabschieden Die Lochis in Dortmund

Dortmund Mit 20 Jahren bereits auf eine achtjährige Youtube-Karriere zurückblicken: Das schaffen wohl nur wenige. Heiko und Roman Lochmann haben es geschafft. Nun ist das Ende von Die Lochis gekommen - nicht ohne Trauer zum Schluss.

Mit Jubel, Applaus und einigen Tränen haben 7500 Fans am Samstagabend die Youtube-Stars Die Lochis verabschiedet. Die Zwillinge aus Südhessen gaben in der Dortmunder Westfalenhalle ihr letztes Konzert.

Sie hatten im Mai angekündigt, nach acht Jahren ihre Youtube-Karriere zu beenden . Im Sommer folgte mit „Kapitel X“ das dritte und letzte Album. „Wir wollen heute mit euch die letzten acht Jahre noch mal abfeiern“, riefen Die Lochis am Samstag beim Finale ihrer Abschlusstour in Dortmund.

„Wir gehen davon aus, dass wir noch viel vor uns haben und dass noch viel auf uns wartet. Was genau das sein wird, wissen wir derzeit noch nicht“, sagte Roman Lochmann vor kurzem. 2020 soll ihr Kinofilm „Takeover“ erscheinen. Mitspielen werden den Angaben zufolge unter anderem die Schauspieler Kai Wiesinger („Die Gustloff“), Jürgen Heinrich („Friesland“), Alexandra Neldel („Verliebt in Berlin“), Lisa-Marie Koroll („Bibi und Tina“) sowie Fernsehmoderator Thore Schölermann („The Voice of Germany“). Thematisch gehe es um zwei Jugendliche, die aus unterschiedlichen Welten kommen, wegen ihres identischen Aussehens regelmäßig verwechselt werden und einen gemeinsamen Plan schmieden.