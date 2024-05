Von 2006 bis heute Alle Alben von Taylor Swift im Überblick

Auf ihrem vierten Studioalbum experimentiert Swift mit neuen Sounds: Von elektronischem Synth-Pop über Brit-Rock bis hin zu den altbekannten Country-Akustikgitarren, findet sich auf „Red“ ein Patchwork an Genres. Mit neuen Produzenten im Schlepptau verabschiedet Swift sich langsam von den Country-Pop-Klängen ihrer ersten drei Alben. Swift begreift die Genre-Vielfalt von „Red“ als Metapher für eine chaotische Trennung aus einer ungesunden Liebesbeziehung. Sie verarbeitet auf lyrischer Ebene Gefühle wie Frustration oder Eifersucht. Die Mega-Hits „I Knew You Were Trouble“ und „We Are Never Ever Getting Back Together“ katapultieren Swift endgültig aus der Country-Welt in den Mainstream.