Coronaschutz in der Klassik : In Köln gilt künftig die Maskenpflicht am Platz

In Köln gilt künftig die Maskenpflicht am Platz

Köln In der Kölner Philharmonie gilt künftig nicht nur die 2G-Regel, jeder Konzertgast muss die Maske auch am Platz auflassen. Andere Häuser ziehen nach.

Früher hatten Musiker mit dem Thema allenfalls sprachlich zu tun, wenn sie Mozarts „Coronation Mass“ (die „Krönungsmesse“) oder Monteverdis Oper „L’incoronazione di Poppea“ aufführten. Jetzt vergeht kein Tag, da das Coronavirus nicht irgendeine Veränderung in den Programmen, in den Abläufen, in den Besetzungen diktiert.

Darf die Maske am Platz abgenommen werden? Hier ist die Kölner Philharmonie unter dem Eindruck des explodierenden Infektionsgeschehens vorangeprescht und hat die 2G-Regel (die in Köln auch für alle Gastveranstalter gilt) auf eine generelle Maskenpflicht ausgedehnt, die auch sogar während des Konzerts auf dem Sitzplatz gilt. Das Publikum soll ein „größtmögliches Sicherheitsgefühl“ haben.

Diese Regelung wendet das Theater Krefeld ebenfalls an (dort liegt die Inzidenz über 200). Sollte die Theaterpartnerstadt Mönchengladbach (Inzidenz aktuell bei knapp 192) diese Marke überschreiten, gilt durchgehende Maskenpflicht auch dort. Manche Häuser werben damit, dass sie über hervorragende Lüftungssysteme verfügen. In der Kölner Philharmonie heißt es: „Unsere Klimaanlage mit Frischluft-Zufuhr wird während Ihres gesamten Aufenthalts in der Kölner Philharmonie in vollem Einsatz sein.“