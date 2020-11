Brian Eno verhalf vielen Künstlern als Produzent zum Durchbruch oder zu ihren jeweils besten Alben. Neben Ultravox ist das in den 1970er Jahren vor allem die amerikanische Band Devo. Deren Klassiker „Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!“ aus dem Punk-Jahr 1977 richtete Eno ein.