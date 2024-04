„Dein Kreuz gegen Hakenkreuze“ Die Ärzte ermuntern musikalisch zum Wählen

In dem von Urlaub geschriebenen Song heißt es: „Du bist wesentlich, es geht nicht ohne dich“. Es folgt auch ein Hinweis auf eigene Möglichkeiten: „Falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann: Wie wär’s mit wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an.“ Am Ende des Videos wird eine weitere Botschaft eingeblendet: „Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Wenn du darauf verzichtest, wirst du bald vielleicht nicht mehr wählen können.“