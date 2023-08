„Demokratisches Kulturgut“ Die Ärzte auf „Herbst des Lebens“-Tour

Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte, Farin Urlaub (l-r), Bela B. und Rod Gonzales, stehen auf der Bühne des Open-Air-Musikfestivals «Jamel rockt den Förster» - Rock gegen Rechts. Nach gut vier Jahrzehnten auf der Bühne geht die Berliner Band Die Ärzte auf „Herbst des Lebens“-Tour. Schlagzeuger Bela B (60), Gitarrist Farin Urlaub (59) und Bassist Rodrigo «Rod» González (55) kündigten am Sonntag 24 Konzerte von August bis Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Foto: dpa/Axel Heimken