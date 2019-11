Nach langer Pause : Die Ärzte spielen auf großer Deutschlandtour zweimal in NRW

Köln Das Warten auf Bela, Farin und Rod hat ein Ende: Nach sechs Jahren Pause gehen Die Ärzte im kommenden Jahr erstmals wieder auf Deutschlandtour.

Die Tour „IN THE ä TONIGHT“ zum neuen Album beginnt demnach in fast genau einem Jahr: am 7. November 2020 - und dauert dann bis Ende Dezember. Neben zahlreichen deutschen Städten stehen Wien und Bad Gastein (Österreich) sowie Zürich auf dem Plan. In NRW ist die „beste Band der Welt“ am 13. November in Köln und am 1. Dezember in Dortmund zu sehen.