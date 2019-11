Zum neuen Album : Die „Ärzte“ spielen 2020 zwei Konzerte in NRW

Köln/Dortmund Die Berliner Kult-Band startet die erste große Tour nach acht Jahren: Im November und im Dezember 2020 kommt die Berliner Kult-Band für Konzerte nach Nordrhein-Westfalen. Wir verraten, ab wann es Tickets für die „In the Ä tonight“-Tour gibt.

Die „Ärzte“ spielen 2020 insgesamt 15 Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich – passend zu ihrem neuen Album. Die Tour, die am 7. November 2020 in Hannover starten soll, steht unter dem Titel „In the Ä tonight“ und endet kurz vor Weihnachten 2020 in Zürich. Es ist die erste Tournee seit acht Jahren.