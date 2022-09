Neues Album „Dialogue“ : Elektropop-Legende Howard Jones mit zeitlos frischem Sound

London Obwohl der Elektropop-Veteran Howard Jones schon Ende 60 ist, klingt sein neuestes Album frisch wie zu seinen erfolgreichsten Zeiten in den 80ern. „Dialogue“, das dritte Werk aus einem Vier-Alben-Projekt, überzeugt mit eingängigen Melodien und einem zeitlos guten Sound.

Er lieferte in den 80er Jahren radiotaugliche Hymnen wie „What Is Love?“, „Hide And Seek“ oder „No One Is To Blame“, trat beim gigantischen „Live Aid“-Konzert auf und zählt zu den prominenten Vertretern der New Wave und des Synthiepop. Seit den 90er Jahren ist Howard Jones zwar nicht mehr regelmäßig mit neuer Musik in den Charts oder im Radio zu hören, aber der vielseitige Brite ist nicht untätig.