Techno-Remix eines Kinderliedes „Mädchen auf dem Pferd“ ist der deutsche Sommerhit 2023

Laut GfK Entertainment ist „Mädchen auf dem Pferd“ dabei erst der vierte in Deutschland produzierte Titel, der sich seit dem Start der jährlichen Kür des Sommerhits vor 33 Jahren an die Spitze setzt. Zuvor gelang dies nur „Layla“ im vergangenen Jahr sowie 2007 Culcha Candela mit „Hamma!“ sowie 2003 den Musikern Buddy vs. DJ The Wave mit dem Song „Ab in den Süden“.