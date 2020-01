Rammstein, Hosen, Helene Fischer : Deutsche Musikstars verbünden sich gegen Plattenfirmen und fordern höhere Streaming-Einnahmen

Düsseldorf Das Who-is-Who der deutschen Musiklandschaft tritt vereint auf - nicht auf einer Bühne, aber im Kampf gegen die Plattenfirmen. Der Grund: Die Musiker und Bands wollen mehr an den Einnahmen durch Streaming beteiligt werden.

Deutsche Musikstars wie Rammstein, Helene Fischer, die Toten Hosen, Sarah Connor, Peter Maffay und Marius Müller-Westernhagen verlangen von ihren Plattenfirmen einen größeren Anteil an den stark wachsenden Einnahmen aus dem Streaming. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete vorab, 14 Manager und Anwälte von Musikern hätten sich gegen die Plattenfirmen zusammengeschlossen. Die Zeitung zitierte aus einem Schreiben an die Plattenfirmen, wonach die Vertreter der Musiker gemeinsame Interessen in Zukunft "gebündelt" vertreten wollen.