Deutsche Charts Neue „Cheri Cheri Lady“ startet auf Platz zwei

„Fühlt sich an wie high sein“: Influencer Twenty4Tim (23) und Pop-Titan Dieter Bohlen (70) haben mit der neuen Version des fast 40 Jahre alten Modern-Talking-Hits „Cheri, Cheri Lady“ auf Anhieb Platz zwei in den deutschen Charts erobert. Das vor einer Woche veröffentlichte Lied ist der höchste Neueinstieg diese Woche in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Nummer eins in den Single-Charts bleibt der Elektro-Pop-Song „I Like The Way You Kiss Me“ von Artemas. Die Original-„Cheri Lady“ von 1985 stieg damals Mitte September auf Platz 30 ein und kletterte dann im Oktober für vier Wochen auf den ersten Platz der Charts.