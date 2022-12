Offizielle Deutsche Charts „Layla“ ist die Single des Jahres 2022 - bei Alben Rammstein vorn

Das Album des Jahres 2022 ist „Zeit“ der Band Rammstein, Single des Jahres in Deutschland ist der als sexistisch kritisierte Sommerhit „Layla“ von DJ Robin & Schürze. GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts veröffentlichte am Freitagnachmittag in Baden-Baden die Jahrescharts. „Hit des Jahres, Platin-Auszeichnung: Wenn uns das am Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, hätten wir beide nur den Kopf geschüttelt. Das Jahr war auf jeden Fall megagrandios“, sagte Partyschlagersänger Schürze der Deutschen Presse-Agentur.