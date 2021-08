Seltsame Leiche bei Richard Wagner : Tod auf der Wartburg

Die Sänger Peter Seiffert (M.) als Tannhäuser und Ann Petersen (vorne) als Elisabeth im Jahr 2014 im Schiller-Theater Berlin. Foto: Stephanie Pilick / dpa

Woran stirbt im „Tannhäuser“ eigentlich Elisabeth? Wer diese Oper jetzt bei den Aufführungen der Bayreuther Festspiele genau studierte, der bekam Indizien für eine medizinische Verdachtsdiagnose. Es kann natürlich auch ganz anders gewesen sein.

In Richard Wagners Musikdramen gibt es – sieht man von den „Meistersingern“ ab – nur wenige Menschen, die ein ordentliches Gewerbe erlernt haben. Gralskönig, Gott, Blumenmädchen, Puffmutter: Das sind keine Ausbildungsberufe, wir befinden uns ja schließlich in grauer, mythischer Vorzeit, und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass den vielen Kranken und Sterbenden in Wagners Oper auch nie Ärzte zu Hilfe eilen: Es gibt keine.

Doch was hätten die Heilkundigen ausrichten können, etwa bei Isolde? Was sagt denn Wagners Textbuch?

„Isolde sinkt, wie verklärt, in Brangänes Armen sanft auf Tristans Leiche. Große Rührung und Entrücktheit unter den Umstehenden.“

Nun gut, es ist vom „Liebestod“ die Rede, und kardiologisch könnte es sich um das sogenannte „Broken Heart Syndrom“ gehandelt haben. Das ist eine seltene, akut einsetzende und oft schwerwiegende Funktionsstörung des Herzmuskels, fast immer verbunden mit einer schwer einstellbaren Entgleisung des Blutdrucks. Die Symptome gleichen denen eines Herzinfarktes und treten meist unmittelbar nach einer schweren emotionalen oder körperlichen Belastung auf. Unbehandelt kann es tödlich verlaufen.

Könnte es die primäre Ursache gewesen sein? Unwahrscheinlich, denn diese Krankheit bekommen vor allem Frauen jenseits der Menopause. Isolde aber war sehr jung. Heutzutage, in einem derart unklaren und noch dazu prominenten Todesfall, würde der Leiche jedenfalls Blut abgenommen und in der Rechtsmedizin analysiert. Und die Ärzte würden großes Bilderkino machen, CT, MRT, PET, das ganze Programm, und sie würden vielleicht herausfinden, dass es sich um einen seltenen Nierentumor handelt, nämlich das Phäochromozytom, das diese abnormen, den Blutdruck steigernden Adrenalinschübe auslöst. Bei Wagner muss es immer etwas Besonderes sein, so ein ordinärer Herzinfarkt kommt ihm weder auf den Tisch noch auf die Bühne.

Ähnlich spannend ist die Frage, ob der an restloser medizinischer Aufklärung interessierte Musikfreund vielleicht bei Elisabeth fündig wird. Sie ist die tragische weibliche Hauptfigur in „Tannhäuser“, einer Oper Wagners, in der es ausschließlich tragische Hauptfiguren gibt. Tannhäuser, Elisabeth, Wolfram und Venus – zwei von ihnen sterben, die beiden anderen bleiben einsam zurück. Das konnte man bei den Bayreuther Festspielen, die nun enden, miterleben.

Eigentlich hätte es gut werden können zwischen Tannhäuser und Elisabeth, denn die Ausgangslage beschrieb Wagner in seiner Schrift „Über die Aufführung des Tannhäuser“ und bezog sich auf den Titelhelden, wenn dieser beim Zusammentreffen mit den Freunden den Namen Elisabeths ausruft:

„Vergangenheit und Zukunft strömt ihm mit diesem Namen blitzesschnell wie in einem Feuerstrom zusammen, der, während er die Liebe Elisabeths zu ihm erfährt, zum leuchtenden Stern eines neuen Lebens für ihn zusammen fließt. Ein reizend holdes Weib, eine süße Jungfrau, die ihn liebt; und nur Eines erkennt er in dieser Liebe: brünstiges, allverzehrendes Lebensfeuer.“

Leider zeigt sich schon in ihrer Arie „Dich, teure Halle, grüß ich wieder“, dass Elisabeth nicht den Optimismus Tannhäusers besitzt. Über die Sängerhalle auf der Wartburg und ihre Gedanken an Tannhäuser singt sie:

„In dir erwachen seine Lieder / und wecken mich aus düst’rem Traum. / Da er aus dir geschieden, / wie öd‘ erschienst du mir. / Aus mir entfloh der Frieden, / die Freude zog aus dir!“

Wir erleben Elisabeth mit ihren ersten Worten und Tönen als eine manisch auf Tannhäuser fixierte Person. Man kann von affektiver Labilität sprechen. Und dann scheint sie auch unter Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus zu leiden:

„Im Traume fühlt ich dumpfe Schmerzen, / mein Wachen ward trübsel’ger Wahn, / die Freude zog aus meinem Herzen.“

Ist das normaler Liebeskummer? Jedenfalls singt sie alsbald:

„Fast kenn ich mich nicht mehr.“

Es ist klar, dass Elisabeths Zuneigung zu Tannhäuser widersprüchlicher Natur ist. Zum einen verspürt sie idealistische Schwärmerei für ihn, den Künstler, zum anderen ist da eine unstillbare erotische Neigung, die Tannhäuser vermutlich nicht erwidert; er hatte seinen Rausch soeben bei Venus erlebt und hofft, bei Elisabeth auf andere, frommere Gedanken zu kommen. Doch Tannhäuser ist ein unverbesserlicher Wüstling, wie sich bald herausstellen wird.

Interessant ist aber, wie Elisabeth reagiert, als Tannhäuser beim Sängerkrieg die sinnenfrohe Venus preist. Wagners Libretto sagt:

„Elisabeth, die dem Streite der Sänger mit wachsender Angst zugehört hatte, bleibt von den Frauen allein zurück, bleich, nur mit dem größten Aufwande ihrer Kraft an einer der hölzernen Säulen des Baldachins sich aufrecht haltend.“

Jeder Allgemeinarzt würde hier hellhörig werden. Bleich? Kraftlosigkeit? Hat die Dame eine Blutarmut, eine sogenannte Anämie? Hat sie ein Problem der Blutdruckregulation? Oder verbirgt sich hinter alldem womöglich eine Depression? Leider artikuliert sich Elisabeth nicht präzise, weil sie in eine Art religiöse Ekstase gerät. Sie bittet für Tannhäuser um Erlösung:

„Seht mich, die Jungfrau, / deren Blüte mit einem jähen Schlag er brach, – die ihn geliebt tief im Gemüte, / der jubelnd er das Herz zerstach: – / Ich fleh‘ für ihn, ich flehe für sein Leben, / zur Buße lenk‘ er reuevoll den Schritt! / Der Mut des Glaubens sei ihm neu gegeben, / dass auch für ihn einst der Erlöser litt!“

Jeder etwas derb veranlagte Ironiker würde hier sagen: Das ist starker Tobak. Aber in Wagners Welt sind solche Wünsche an der Tagesordnung, immer muss jemand erlöst werden, am besten durch eigenes Opfer. Klarer wird das am Ende des zweiten Aktes:

„Laß hin zu dir ihn wallen, / du Gott der Gnad‘ und Huld! / Ihm, der so tief gefallen, / vergib der Sünden Schuld! / Für ihn nur will ich flehen, / mein Leben sei Gebet; / laß ihn dein Leuchten sehen, / eh‘ er in Nacht vergeht! / Mit freudigem Erbeben / laß dir ein Opfer weihn! / Nimm hin, o nimm mein Leben: / nicht nenn‘ ich es mehr mein!“

Spätestens mit diesen Worten würde jeder Arzt die Einweisung in eine psychiatrische Klinik verfügen, weil hier akute Suizidgedanken ausgesprochen werden. Elisabeth erinnert an Senta, die im „Fliegenden Holländer“ ebenfalls von visionärem Wahn ergriffen wird und sich am Ende umbringt. Das Gebet im dritten Akt, in dem Elisabeth eine Art Selbstopfer ankündigt – aus Verzweiflung über Tannhäusers Ausbleiben nach seiner Pilgerreise nach Rom –, verrät eine auffällige Form von Depersonalisierung. Sie singt:

„Allmächt‘ge Jungfrau, hör mein Flehen! / Zu dir, Gepries‘ne, rufe ich! / Laß mich im Staub vor dir vergehen, / o, nimm von dieser Erde mich! / Mach, daß ich rein und engelgleich / eingehe in dein selig Reich!“

Wagner selbst nennt dies „das endliche Erblühen der todesduftigen Blume“.

Auch musikalisch wird schnell klar, dass es jetzt Abschiednehmen heißt. Das Gebet steht in der Tonart Ges-Dur, die als Ausdruck der Entrücktheit und Transzendierung gilt.

Wolfram will sie noch zur Vernunft bringen, doch sie weist ihn stumm ab, wie Wagner in der Regieanweisung bemerkt:

„Elisabeth drückt ihm abermals durch Gebärden aus: Sie danke ihm und seiner treuen Liebe aus vollem Herzen; ihr Weg führe sie aber gen Himmel, wo sie ein hohes Amt zu verrichten habe; er solle sie daher ungeleitet gehen lassen, ihr auch nicht folgen. Sie geht langsam auf dem Bergwege, auf welchem sie noch lange in der Entfernung gesehen wird, der Wartburg zu.“

Der medizinische Nebel lüftet sich. Das Unvermögen zu sprechen und mit einem Gegenüber zu kommunizieren, der Rückzug in die Sprachlosigkeit – das ist ein typisches Zeichen einer Depression. Dass sie sich allerdings von der Wartburg in den Tod stürzen will, ist unwahrscheinlich, denn einen Selbstmord könnte Elisabeth nicht mit ihrem Glauben vereinbaren.

Wie aber kommt es zu diesem wahnhaften Zustand? Vielleicht darf man annehmen, dass sie sich aus Trauer und Entsagung eine ungesunde Form der Askese auferlegt hat, etwa eine Essstörung wie die Anorexie. Dies ist eine psychisch bedingte Krankheit, bei der die Patientin entweder kaum noch isst oder ihr Gewicht sogar durch Erbrechen vermindert.

Immer wieder sieht man vor allem bei depressiven Patientinnen, dass eine Essstörung im ungünstigsten Fall in eine sogenannte Exsikkose mit einem schwerwiegenden Elektrolyt-Mangel übergehen kann. Eine Exsikkose ist die Austrocknung eines Organismus, die durch eine negative Flüssigkeitsbilanz mit Salzmangel entsteht.

Zu schwach zum Sprechen, aber noch vital genug, einen Berg zu besteigen: Solche Fälle von unbändigem Willen erlebt man bei Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, immer wieder. Bei Elisabeth scheint es sich nach allen vorliegenden Symptomen um einen massiven Kaliummangel zu handeln. Dafür spricht die Kraftlosigkeit, sie geht nur noch langsam; zudem sind die Reflexe getrübt; und wenn man jetzt ein EKG schreiben könnte, dann sähe man wohl eindeutige Herzrhythmusstörungen, die zum Tod führen können. Ja, so könnte es gewesen sein: Elisabeth erlitt einen plötzlichen Herztod durch massiven Kaliummangel, und die Bergwanderung gab ihr den Rest.