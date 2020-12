Gastbeitrag des Rektors der Düsseldorfer Musikhochschule : „Online-Unterricht am Instrument ist fast unmöglich“

gastbeitrag Raimund Wippermann, Rektor der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, sorgt sich um die Studierenden.

Zwar wurde zu Beginn des Sommersemesters der Unterrichtsbetrieb auf ein Online-System umgestellt. Unterricht in Seminarform brachte sehr positive Rückmeldungen. Doch wurde eben auch deutlich, dass der „künstlerische Kern“ an einer Musikhochschule – und das ist der Einzelunterricht im künstlerischen Haupt- und Nebenfach – sich eben nicht digitalisieren lässt: Die technischen Voraussetzungen dafür sind unzulänglich: Gemeinsames Musizieren ist auf Grund der Zeitverzögerung bei der Übertragung nicht möglich.

Die Laptop-Mikrofone und -Kameras und die Standard-Lautsprechersysteme ermöglichen nicht das Hören in der Differenziertheit, die beim Einzelunterricht erforderlich ist. Diese Defizite in Verbindung mit dem fehlenden unmittelbaren Kontakt lassen Online-Einzelunterricht – bildlich gesprochen – zum Versuch verkommen, mit einer gebrochenen Gehhilfe einen Sportparcours bewältigen zu wollen.

In einem Kraftakt hatte die Corona-AG der Hochschule seit Juni die Voraussetzungen geschaffen, dass seit Beginn des WS 2020/21 wieder so etwas wie eine „neue Normalität“ herrschte. Für alle Räume wurde mit dem betriebsärztlichen Dienst ein Hygienekonzept entwickelt, so dass Einzelunterricht wieder in Realpräsenz stattfinden konnten und auch Kammermusik und (kleinere) Orchesterprojekte wieder möglich waren.