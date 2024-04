Live in Köln Unvergessliche Shows zum Tournee-Finale von Depeche Mode

Lied drei ist gleich mal der Gral: vier Minuten, die zum besten gehören, was diese Arena in der letzten Zeit erlebt hat. Die Bühne leuchtet blutrot, Martin Gore spielt Gitarre, und Dave Gahan ist in Gedanken in Memphis, einem höllischen Memphis, er bewegt sich wie Elvis, wie Elvis im Fegefeuer. Er biegt die Knie nach innen, geht in die Hocke, steht dabei auf Zehenspitzen und wirft die Hände in die Luft, als wollte er Tesafilm von den Fingerkuppen schütteln. Er zuckt und wirbelt und hebt den Mikrofonständer über den Kopf. Er ruft: „Try walking in my shoes.“ Das Publikum antwortet: „You'll stumble in my footsteps.“