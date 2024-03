Vor den Konzerten in Köln Die elf besten Songs von Depeche Mode

Am Ende von Margaret Thatchers erster Amtszeit werden Depeche Mode politisch: „Grabbing hands grab all they can.” Und natürlich kontrastieren sie den harschen Text im raffinierten Arrangement, in dem die Oboe am verblüffendsten ist. Wer den legendären Konzertfilm „101“ gesehen hat, wir nie die Szene vergessen, in der der rührend jung aussehende Dave Gahan dem Publikum im Rose Bowl in Pasadena dieses Lied übergibt. Er hockt in weißer Jeans und Muscleshirt auf dem Steg und kann nicht fassen, wie sie es singen, und irgendwann geben es die Menschen dem völlig fertigen Sänger zurück. Martin Gore schaut von hinten zu, er trägt eine weiße Spielführer-Binde, lange her.