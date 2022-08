Schrill, laut, bunt und ungehemmt : Was Sie zum Open-Air-Konzert von Deichkind im Bonner Hofgarten wissen müssen

Bonn Im Bonner Hofgarten finden im August nach mehreren coronabedingten Verschiebungen gleich mehrere Konzerte statt. Am 27. August wartet mit dem Aufritt der Band Deichkind eine echte Sause auf die Besucher. Was Sie zur Band und zum Open-Air-Konzert im Hofgarten wissen müssen.

Bereits im Jahr 2020 sollte der Bonner Hofgarten anlässlich des Beethoven-Jubiläums Veranstaltungsstätte für gleich mehrere Konzerte werden. Die Corona-Pandemie machte die Umsetzung allerdings unmöglich. Diesen Monat finden die Konzerte schließlich statt. Neben Robbie Williams und den Fantastischen Vier wird die Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Formation Deichkind in Bonn auftreten. Am 27. August heißt es dann unter freiem Himmel „Remmidemmi“. Alles, was Sie zu Deichkind und dem Open-Air-Konzert in Bonn wissen müssen.