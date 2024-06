„Baywatch“-Star David Hasselhoff überrascht als Star-Gast bei Gabalier-Konzert

Rettungsschwimmer-Auftritt im strömenden Regen: David Hasselhoff hat am Samstagabend beim Konzert von Andreas Gabalier kurz im Münchner Olympiastadion vorbeigeschaut. Stilecht mit roter „Baywatch“-Jacke, Sonnenbrille und Rettungsboje in der Hand stand der 71-Jährige US-Star („Baywatch“, „Knight Rider“) auf der Bühne und sang drei Songs - darunter seinen Kracher „Looking For Freedom“. Partystimmung trotz sintflutartiger Regenfälle. Auch Gabalier trug zur Feier des Tages während des Hasselhoff-Auftritts ein „Baywatch“-Outfit.