Neues Album Warum kann nur David Gilmour so Gitarre spielen?

„In the light before the dawn“, lautet denn auch der erste Vers dieses neuen Albums. „Yes, I Have Ghosts“ heißt ein Song, der ebenfalls in dieser Tradition steht. Und dann ist da überhaupt dieser Sinn fürs Erhabene, den Gilmour ja hat, und mit dem er damals ein intellektuell-konzeptionelles Werk wie „The Wall“ ins Offene geführt hat. Er brauchte dafür nur die beiden Soli in „Comfortably Numb“. So hört man nun also das schöne (besser: das SCHÖNE) „Sings“ und glaubt wieder daran, dass alles gut werden kann. Man hört, wie sich Gilmour in „Piper’s Call“ zum Refrain erhebt, und atmet aus.