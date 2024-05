David Garrett kündigt neue Tournee an Der Meister crossovert wieder

David Garrett hat einen Schlussstrich gezogen, er möchte etwas Neues ausprobieren. Nachdem er das letzte Jahr auf seiner „Iconic-Tour“ auf der ganzen Welt Stadien mit Musik von Bach, Mendelssohn und Schumann gefüllt hat, hat er sich jetzt 25 Pop-Songs aus den letzten 25 Jahren ausgesucht und sie auf seiner Geige gecovert. Die „Millennium Symphony Live Tour“ startet am 20. März 2025 in der Olympiahalle in München, am 3. April kommt Garrett in die Kölner Lanxess-Arena. Mit dabei sind größtenteils US-amerikanische Chart-Kracher wie „As It Was“ von Harry Styles und „Shape of You“ von Ed Sheeran, aber auch der deutsche Erfolgshit „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207.