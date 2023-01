The Byrds und Crosby, Stills & Nash Rocklegende David Crosby mit 81 Jahren gestorben

Crosby erhielt nach jahrzehntelangem Drogenkonsum 1994 eine Lebertransplantation, überlebte Diabetes, Hepatitis C und eine Herzoperation in den 1970er Jahren. Er stand an der Frontlinie der kulturellen Revolution der 60er und 70er Jahre, feierte triumphale Auftritte, etwa mit Stephen Stills, Graham Nash und Neil Young in Woodstock. Mit „Almost Cut My Hair“ verschaffte er seiner Generation eine Hymne, in „Long Time Gone“ betrauerte er die Ermordung Robert Kennedys, der ein jüngerer Bruder des US-Präsidenten John F. Kennedy war, der vor ihm ebenfalls einem Attentat zum Opfer fiel.