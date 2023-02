Fundus von Kostümen, Fotos, Briefen und Andenken David Bowie bekommt eigenes Museum in London

Der vor sieben Jahren gestorbene britische Popstar David Bowie bekommt ein eigenes Museum in London: Wie das berühmte Victoria and Albert Museum am Donnerstag mitteilte, erhielt es von Bowies Erben einen mehr als 80.000 Kostüme, Briefe, Fotos und andere Erinnerungsstücke umfassenden Fundus. Teile davon sollen ab 2025 im David Bowie Centre for the Study of Performing Art im Osten der britischen Hauptstadt zu sehen sein, das eigens dafür errichtet wird.