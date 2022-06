Das Glastonbury-Festival 2022 in Großbritannien fand vom 22. bis 26. Juni statt. Einer der Headliner war Paul McCartney, der mit seinen alten Hits für den Höhepunkt sorgte. Mit Klassikern wie „Can't Buy Me Love“, „Love Me Do“, „Let It Be“ und „Hey Jude“ heizte der 80-Jährige am Samstagabend die Stimmung auf dem Konzertgelände immer weiter an.