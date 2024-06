Fazit nach drei Tagen Sonne, Musik und Dosenbier – so war Rock am Ring 2024

Bis kurz vor 3 Uhr in der Nacht spielen die Broilers am Nürburgring, und das Publikum erlebt ein ganz besonders emotionales Konzert. 30 Jahre gibt es die Düsseldorfer Band in diesem Jahr: „Und den 30. Geburtstag feiert man am Ring“, sagt Sänger Sammy Amara in der Nacht zu Sonntag. Es wird gelacht, es wird geweint, es wird politisch. Das Geburtstagskonzert der Punkrocker aus dem Düsseldorfer Süden gehört ganz klar zu den Höhepunkten von Rock am Ring 2024.