Der erste Plattenvertrag kam mit „Decca Records“ zustande. Am 7. Juni 1963 erschien dann mit einer Coverversion von Chuck Berrys „Come On“ auf der A-Seite und „I Want to Be Loved“ von Willie Dixon auf der B-Seite die erste Single der Band.

Kreischende Fans auf einem Konzert der Rockband Rolling Stones am 11.09.1965 in der Münsterlandhalle in Münster.